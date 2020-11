Artisans du Nord : maître verrier, il transmet sa passion à sa fille

À Ronchin (Nord) se conte une histoire de famille particulière : celle de l'Atelier Brouard. Créé dans les années 50 et déjà trois générations, Luc-Benoît Brouard y est maître verrier et a tout appris de son père. Il se définit comme un passeur de lumières. Son talent, lui, est reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, il lègue à son tour tout son savoir-faire à sa fille. Un travail d'une infinie délicatesse et d'une grande patience avec des techniques qui s'apprennent au fil des années. À l'atelier, on prend en charge des vitraux d'exception et monumentaux pour leur redonner l'éclat du passé et lever le voile du temps. Une restauration qui parfois peut avoir des pièces irréparables. L'œil affûté du verrier est alors sollicité pour dénicher la teinte parfaite parmi les centaines de feuilles de verre. Viennent ensuite la reproduction des motifs et la cuisson au four à près de 600 degrés. Il faudra des mois pour que les panneaux soient assemblés et retrouvent leur écrin.