Artisans : pourquoi les délais s'allongent ?

Voilà trois mois qu'Evelyne et Michel, un couple de retraités, attendaient l'installation de leur chauffage. Ils affichent maintenant le sourire et le soulagement. Ils se souviennent encore du jour où ils ont signé le devis. Depuis plusieurs mois, le plombier-chauffagiste est débordé. Impossible de satisfaire toutes les demandes. De plus, il est parfois difficile d'honorer les devis. "Le lendemain de la déclaration de guerre en Ukraine, le téléphone n'a pas arrêté de sonner", raconte Joaquim Pereira. Chez tous les artisans, les délais s'allongent. Dans un atelier de menuiserie, le problème c'est l'approvisionnement en bois. Jour après jour, la pénurie s'accroît et le prix augmente. En quatre mois, il a bondi de 20%. Conséquence, les devis ne sont valables que quinze jours. Passé ce délai, ils sont revus à la hausse. Difficile de se ravitailler en matières premières mais aussi en carburant. Depuis deux semaines, de nombreux artisans reportent les prestations trop éloignées de leur secteur. Quel que soit leur métier, les artisans tentent de s'adapter. Mais avec ces délais qui s'allongent, ils craignent de perdre trop de client. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, D. Pires, C. Souary