Artisans : que faire en cas de malfaçon ? Le 13H à vos côtés

Marinette a fait installer un insert sur sa cheminée en juillet. Or, cet insert ne fonctionne toujours pas. Que peut-on faire pour ces travaux lancés et auxquels on n’est pas satisfait ? Quand un artisan intervient chez vous, il est tenu par ce qu'on appelle une obligation de résultat. Cela veut dire qu’il doit avoir réalisé les travaux tels qu'indiqués dans le devis. C'est assez protecteur pour les consommateurs que nous sommes, car nous n’avons pas à prouver une faute de l’artisan ou de l’entrepreneur. La seule existence du défaut suffit. La garantie de parfait achèvement est valable pendant un an, à compter de la réception des travaux. Cela veut dire que là, l’entrepreneur doit réparer tous les désordres d’ordre esthétique ou structurel. Il arrive que l’artisan refuse de revenir pour réparer ses malfaçons, notamment quand il considère que des problèmes l’ont empêché de faire les travaux comme dans le devis. Mais dans ce cas-là, il doit vous informer pendant les travaux. Mais s’il n’y a pas eu ce devoir de conseil, on peut d’abord essayer de régler le problème à l’amiable. On peut aussi faire venir un expert du bâtiment ou un conciliateur de justice. La dernière option serait une procédure devant le tribunal judiciaire. T. Coiffier