Artisans verriers : ils subliment la lumière

C'est la dernière pièce à poser et le chantier est terminé pour Gaël Hervé et Jean-François Hervé. Père et fils ont passé plusieurs semaines dans un jardin d'hiver donnant sur un parc. Avec ses motifs et ses couleurs, cette verrière encadre la toiture comme un tableau. Un exemple typique de l'école de Nancy, signé de son plus célèbre maître verrier : Jacques Gruber. Plus d'un siècle après un renouveau décoratif, deux maîtres verriers ne manquent pas de chantier. Il y a deux ans, ils sont intervenus dans une cage d'escalier qui depuis, s'éclaire d'un jour nouveau. La famille Hervé a réussi à conserver tout le savoir-faire des pionniers de l'Art nouveau. Leur atelier a démarré en 1925 et les deux frères sont la troisième génération de maîtres verriers. La peinture à la grisaille, que l'artisan applique d'un geste assuré, dessine avec finesse et fluidité les motifs floraux si chers à l'école de Nancy. A l'époque, les verriers vont aussi utiliser l'acide. TF1 | Reportage C. Auberger, J. F. Drouillet