Les artistes de la nouvelle génération rendent hommage à Charles Aznavour

L'œuvre de Charles Aznavour est immortelle. En hommage à l'artiste, ses clichés et ses mélodies se sont enchaînés au pied de la tour Eiffel dans la soirée du 1er octobre 2018. La Dame de fer s'est parée d'or pour l'occasion. A l'Olympia, où le chanteur se produisait souvent, c'est une nouvelle génération d'artistes qui a chanté à sa mémoire. En effet, quel que soit leur âge ou leur style musical, les chanteurs d'aujourd'hui ont tous été inspirés par Charles Aznavour. Pour eux, les textes du défunt chanteur résonneront toujours.