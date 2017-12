Des artistes ont rendu hommage à Johnny Hallyday

Pour les vedettes de l'univers musical, Johnny Hallyday était un ami pour certains, un modèle pour tous les autres. La formation de la garde républicaine, les chanteurs de la star 80, Vincent Niclo et Julien Doré lui ont dédié chacun une chanson pleine d'émotion. En interprétant les chansons phares de l'idole française, ils se disent heureux de pouvoir lui rendre cet hommage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.