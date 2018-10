Les artistes rendent hommage à Charles Aznavour

Beaucoup sont venus saluer la mémoire de Charles Aznavour aux Invalides, à Paris, ce 5 octobre 2018. Parmi eux, des artistes tous genres confondus qui ont voulu dire quelques mots en souvenir de ce grand homme. Mireille Mathieu, Jean-Paul Belmondo, Enrico Macias, Dany Brillant... ont tous émis des éloges à son sujet. Le milieu artistique le reconnaît également pour sa discrétion et sa simplicité. Découvrez leurs témoignages en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.