Le village d'Artouste inquiet pour l'avenir de sa station de ski

Avec les températures printanières, la neige tombée récemment a déjà fondu à Artouste, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le maire a décidé cette année de ne plus réouvrir les pistes sauf pour les vacances scolaires. Depuis 2005, la vallée perd 1 million d'euros par an selon la municipalité. A Artouste, cette saison 2017-2018 pourrait être la dernière ouverture pour le ski. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.