Ascension : en direct de la gare de Lyon

Beaucoup de familles et de voyageurs se pressaient à l'intérieur de la gare de Lyon ce mercredi matin, avec l'excitation et le stress des jours des grands départs. Il faut dire que c'est l'un des trois week-ends les plus chargés de l'année pour la SNCF. Concrètement, 1 600 000 voyageurs sont attendus et un train sur trois affiche complet sur l'ensemble du week-end, avec un pic attendu cet après-midi et jeudi matin dans toutes les gares. Certaines destinations ont été prises d'assaut. C'est le cas de Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille et Rennes. Il a d'ailleurs fallu ajouter des trains. Si vous avez l'intention de partir quelque part dans le pays, mais que vous n'avez pas encore réservé, la SNCF vous conseille de voyager vendredi matin, avec un retour lundi matin si c'est possible. Là, il y a encore des billets à la vente. TF1 | Duplex C. ADRIAENS-ALLEMAND