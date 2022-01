Ascension historique dans les Grandes Jorasses au Mont-Blanc

C'est une performance exceptionnelle. Après six jours d'ascension, le voilà seul, arrivé à 4 208 mètres d'altitude au sommet des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. L'alpiniste Charles Dubouloz réalise l'exploit qu'il vient d'accomplir. Il a gravi 1 100 mètres de montagne en plein hiver, sur une paroi hostile : la voie Rolling Stones. Rien à voir avec le groupe de musique qui comprenait littéralement "pierre qui roule", car les éboulements de roches y sont très fréquents. Les images de drone donnent le vertige. On voit la vulnérabilité de l'homme face à la nature impressionnante. À 32 ans, le corps de ce guide de hautes montagnes a été mis à rude épreuve. Des engelures aux pieds et aux mains, et la peur de ne pas trouver la force d'aller jusqu'au bout. Il faut dire que l'alpiniste n'en est pas à son coup d'essai. Il y a trois mois, il gravissait Chamlang au Népal, avec une altitude de 7 319 mètres. Après un repos imposé, il prévoit une expédition dans l'Himalaya au printemps prochain. TF1 | Reportage L. Adda, M. Bliard