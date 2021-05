Ascension : les plages de la Côte d'Azur font le plein

Cela fait un an que deux petites Lyonnaises attendaient ce moment, jouer dans les vagues. Avec leurs parents, elles sont venues passer ce long week-end de l'Ascension chez papy et mamie, qui ne pouvaient imaginer une plus belle journée pour leurs retrouvailles. "Ils ont fait le déplacement et ils sont ravis", a confié leur grand-père. Avec 20 degrés à l'ombre des parasols, sous un grand soleil, la plage de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) s'est très vite remplie ce jeudi matin. Simone est originaire du Doubs et elle apprécie d'être au bord de la mer. "Ici, on n'a pas froid. Le matin, il fait bon et l'après-midi pas trop chaud donc super", a-t-elle affirmé. Ceux qui ont la chance de vivre ici toute l'année ne boudent pas pour autant leur plaisir de retrouver le chemin de la mer en ce jour de l'Ascension. Ce moment de détente et de liberté est particulièrement savouré après des mois de restrictions. C'est comme un avant-goût d'été, dans le cadre somptueux de la Rade de Villefranche-sur-Mer.