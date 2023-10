Aspirateur, friteuse... les prix varient selon les saisons !

Lorsqu'on veut faire des achats sur Internet, il faut absolument trouver les bonnes affaires. Il existe des différences entre les plateformes, mais pas seulement. Ce que l'on sait moins, c'est que les prix varient aussi d'une saison, et même d'un mois sur l'autre. Sur les friteuses par exemple, à votre avis, quel est le meilleur moment pour en acheter ? Une consommatrice a répondu : "En été". C'est tout le contraire, c'est en hiver que vous ferez les meilleures affaires. C'est-à-dire 244 euros en moyenne, 30 euros moins cher qu'au mois d'avril. La raison est simple, comme pour les billets d'avion, ou les hôtels réservés en août. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Plus des produits sont recherchés, plus leurs prix augmentent. Pour les ordinateurs, attendez janvier pour économiser 176 euros. Un aspirateur est beaucoup plus cher en mois de mai. En moyenne 286 euros, contre 225 en décembre, 61 euros de différence. Les lits sont moins chers en septembre qu'en février, mais là, nous n'avons pas trouvé d'explication. Reportage L. Adda, D. Piereschi, Q. Fichet