Assainissement pas aux normes : est-ce un vice caché ? Le 13H à vos côtés

Quand Quentin a acheté sa maison, il y a trois ans, l’agence immobilière et le propriétaire lui ont certifié que l’assainissement était aux normes. Quand il a voulu réaliser des travaux, il s’est aperçu que l’assainissement n’y était pas. Il se retrouve avec deux fosses, dont l’une était sur le point de déborder. Lorsque l’on achète une maison, deux cas de figure peuvent se présenter : soit la maison est raccordée au réseau public de collecte des eaux usées tout-à-l’égout, soit elle dispose d’une installation d’assainissement non collectif autonome. Pour le deuxième cas de figure, cette installation peut être une fosse septique, une fosse toutes eaux ou un bac à graisse. Dans le pays, cinq millions de maisons ne sont pas raccordées au tout-à-l’égout. Cela représente 30% des logements en zones rurales. Depuis la loi du 1er janvier 2011, lorsque l’on vend un bien raccordé à un système individuel, un diagnostic est obligatoire pour obtenir un certificat de conformité. Quentin n’a pas reçu ce document. Il peut donc mettre en jeu, à la fois la responsabilité du vendeur avec la garantie des vices cachés, celle de l’agent immobilier pour son devoir d’information et de conseil, et enfin celle du notaire qui devait procéder aux vérifications. T. Coiffier