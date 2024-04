Assassinat à Grande-Synthe : une série d’agressions ?

Philippe, 22 ans, a-t-il été la cible d'un guet-apens ? Ou alors, était-il au mauvais endroit au mauvais moment ? Quatre jours après sa mort, les enquêteurs ne ferment aucune piste. Entendus ce vendredi par les policiers, deux mineurs soupçonnés de faire partie des agresseurs du jeune homme affirment lui avoir fixé un rendez-vous via un site de rencontres, en se faisant passer pour une jeune adolescente. Les proches de Philippe, eux, avancent une tout autre version. Vendredi, juste après la marche blanche, ils ont affirmé avoir été contactés par un homme. C'est lui qui aurait eu rendez-vous sur ce parking avec une jeune fille. Le piège lui aurait en fait été destiné. La justice confirme être en train de vérifier ce témoignage. Les enquêteurs s'intéressent également au lien potentiel entre l'agression de Philippe et d'autres faits similaires ces dernières semaines à Grande-Synthe (Nord). Autre fait troublant, la nuit du vendredi, un jeune homme de quinze ans a été transporté à l'hôpital après avoir été passé à tabac et laissé nu dans les rues de la ville. Il s'agit du cousin de l'un des agresseurs présumés de Philippe. TF1 | Reportage B. Guenais, J. Quancard, P. Marcelin