Assassinat de Samuel Paty : l’hommage des écoliers de La Réunion

À La Réunion, plus de 221 000 élèves ont fait leur rentrée des vacances de la Toussaint ce lundi. Comme indiqué par le gouvernement après la mort de Samuel Paty, le professeur d'histoire assassiné, les élèves ont entrepris une minute de silence pour lui rendre hommage. Les enfants d'une école catholique de Saint-Denis sont parmi les premiers à se recueillir ce matin. Pour rompre le silence, ils ont également chantonné un chant de paix. Une manière de défendre cet enseignant, mais également la liberté d'expression. Dans une école musulmane, le temps est aussi au recueillement. "Il est de notre devoir, quelle que soit notre confession, quelles que soient nos origines, de défendre, de combattre et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, de faire en sorte que ces jeunes, qui sont l'avenir de demain puissent réellement comprendre le vivre ensemble", a précisé le directeur de cette école. L'Académie de La Réunion rendra à nouveau hommage à Samuel Paty le 2 novembre, le jour de la rentrée des classes dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.