Assassinat de Samuel Paty : pourquoi les criminels se réfugient-ils derrière les réseaux sociaux ?

La réalité sur les réseaux sociaux donne raison aux criminels en tout genre. Le sentiment d'impunité y est en effet très palpable. D'autant plus que les GAFA traînent souvent des pieds quand, par exemple, la justice française les sollicite au sujet d'appels au lynchage, de menaces de mort ou de propos haineux. La liste, qui est déjà longue, ne fait d'ailleurs que s'allonger. Ces géants américains des réseaux sociaux se considèrent comme des hébergeurs et non comme des diffuseurs. Souvent, ils justifient l'absence totale de régulation face à cette violence permanente au nom de l'innovation technologique. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont convoqués comme ce mardi matin au ministère de l'Intérieur. Pourtant, ces dernières heures, on a encore pu lire ici et là des messages de haine se félicitant de l'assassinat de Samuel Paty.