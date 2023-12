Assassinat de Samuel Paty : quelles peines pour les collégiens impliqués ?

Abasourdie, la sœur de Samuel Paty comme toute sa famille regrette un jugement qui n'envoie personne en prison. Seulement quatorze à vingt mois avec sursis pour cinq des six prévenus mineurs. Pour le sixième, c'est deux ans, dont six mois fermes pour celui qui avait désigné le professeur au terroriste. Mais il restera libre et portera un bracelet électronique. "C'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal", confie Virginie Leroy, avocate de la famille de Samuel Paty. L'adolescente dont le mensonge avait provoqué l'engrenage fatal est condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Pour information, l'adolescente avait treize ans au moment des faits. Son avocat assure qu'elle avait beaucoup évolué en trois ans. "Elle regrette la globalité de ses propos et de ses mensonges. Si elle pouvait revenir en arrière, évidemment qu'elle ferait autrement", explique Mbeko Tabula, avocat de la défense. Les peines de prison ont été assorties d'obligation de suivi pour ces adolescents, désormais tous lycéens. Suivi judiciaire et suivi médical, l'affaire n'est pas close pour autant. TF1 | Reportage D. Piereschi