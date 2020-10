Assassinat de Samuel Paty : "La peur va changer de camp", assure Emmanuel Macron

Après l'assassinat vendredi du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, l'Etat doit agir mais "agir vite et agir fort", précise Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. Dimanche soir, lors du Conseil de défense, Emmanuel Macron a déclaré devant ses ministres que "la peur va changer de camp". C'est là un engagement. "Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays", a-t-il rajouté. Plusieurs mesures ont alors été décidées, notamment la sécurisation des établissements scolaires. Pour le président de la République, nous sommes à un tournant du quinquennat. Le risque, pour lui, est d'être identifié comme un président impuissant face au terrorisme. Il a de ce fait demandé à ses ministres de proposer de nouvelles mesures pour "parachever" le projet de loi sur le séparatisme et la laïcité qui doit être présenté le 9 décembre. Comme l'essentiel est déjà là, il s'agit ici d'une amélioration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.