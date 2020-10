Assassinat de Samuel Paty : le point sur l’enquête

Dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure, onze personnes sont entendues par les enquêteurs. Parmi elles, un parent d'élève et un prédicateur. Avant l'assassinat de Samuel Paty, tous deux avaient mis en ligne une vidéo pour dire leur colère face à l'enseignant qu'ils qualifiaient de "voyou". Devant les policiers, ils nient toute implication. Mais pour le ministre de l'Intérieur, leur rôle ne doit pas être minoré. "Ils ont manifestement lancé une fatwa" selon Gérald Darmanin. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre les deux hommes ni même avec l'assaillant. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce dernier n'avait jamais vu l'enseignant avant de commettre son geste. Les enquêteurs ont découvert que certains élèves avaient été en contact avec le terroriste. Un collégien en garde a vue a reconnu avoir touché de l'argent pour désigner le professeur. Près de 72 heures après les faits, les enquêteurs se concentrent sur le profil de l'assaillant. S'il n'était pas connu des services de renseignement, son compte Twitter, lui, a été signalé en juillet dernier. C'est d'ailleurs sur ce réseau social qu'il a revendiqué l'attentat.