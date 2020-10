Assassinat du professeur Paty : l'émotion des habitants de Conflans et les témoignages de soutien

À Conflans-Sainte-Honorine, les messages continuent d'affluer pour dénoncer l'horreur de ce qui s'est déroulé vendredi dernier. Des professeurs du collège étaient les premiers à arriver ce lundi matin pour se recueillir devant les fleurs, avant de rentrer dans l'établissement, toujours sous protection policière depuis trois jours. Dehors, des habitants sont de nouveau venus exprimer leur solidarité, mais aussi poser des questions autour de l'assaillant. Une équipe de soutien psychologique a également été mise en place dans le collège pour prendre en charge les élèves et les parents qui le souhaitent. Une responsable de quartier s'inquiète surtout pour les enfants, qui pourraient être marqués à vie par ce drame. Le département, lui, propose que l'établissement soit renommé pour devenir le "Collège Samuel Paty". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.