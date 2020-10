Assassinat du professeur Paty : les enseignants confrontés aux manquements à la laïcité

De nombreux enseignants ont exprimé leur ras-le-bol face à la montée de l'islamisme dans certains établissements scolaires. Beaucoup se sont identifiés à leur confrère Samuel Paty tué vendredi dernier et ne peuvent pas s'empêcher de penser à ce dernier. En théorie, chaque enseignant doit se tourner vers son chef d'établissement, mais les comportements radicaux sont parfois très difficiles à identifier. D'ailleurs l'an dernier, si 935 signalements ont été effectués pour des atteintes à la laïcité, à peine 120 ont mené à des interventions d'équipes spécialisées. Ce sont des brigades qui font partie des structures mises en place par le ministère de l'Education, au même titre que le Conseil des sages. Mais ces solutions sont modestes quand on sait qu'un ancien inspecteur de l'Education nationale, Jean-Pierre Obin, a déjà tiré la sonnette d'alarme dans un rapport publié il y a seize ans. De plus, 6% des enseignants seulement ont suivi des cours pour gérer des atteintes à la laïcité.