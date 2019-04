Assistante dentaire, une profession indispensable dans un cabinet

Une assistante dentaire est une personne qui aide le dentiste dans l'accomplissement de ses tâches. Leur rôle est de préparer les cabinets avant l'arrivée du médecin et des patients. Un ensemble d'activités qui consiste à stériliser et sortir les matériaux de travail. Ces individus assistent également le dentiste dans ses soins. Une osmose entre le praticien et son assistante dentaire est nécessaire pour anticiper les besoins de chacun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.