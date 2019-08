Assistantes maternelles : un tarif moins élevé dans le pays

Les résultats d'une étude sur le prix des assistantes maternelles ont révélé que notre pays reste le moins cher d'Europe. Pour les nounous à domicile, il faut compter en moyenne 3,52 euros par heure et par enfant, soit une hausse de 0,8% cette année 2019. Par contre, la facture s'élève à 9,12 euros si la garde des enfants nécessite un déplacement. Notons que ces tarifs restent variables selon les régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.