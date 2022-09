Assistants médicaux : le remède pour libérer des rendez-vous

Pour les patients de ce cabinet, c’est devenu un rituel. La première personne qu’ils voient, ce n’est pas le médecin généraliste, c’est Émilie Creusson, l’assistante médicale. Son rôle : récupérer toutes les données du patient pour réaliser un premier bilan. "Ça enlève au docteur Patricia Lefebure dix minutes de la consultation", explique-t-elle. Ce gain de temps a révolutionné la pratique de la généraliste. Désormais, elle consacre chaque minute de la consultation à sa médecine. Un exercice apprécié par les patients. C’est tout le paradoxe. Les patients se sentent écoutés plus longtemps. En réalité, le médecin a réduit de moitié la consultation : quinze minutes au lieu de trente. Pour être assistante médicale, Émilie a suivi une formation. Cette ancienne aide-soignante aux urgences apporte une écoute supplémentaire. La première année, le poste d’Émilie a été entièrement financé par l’Assurance maladie. Depuis, il l’est en partie. En échange, le médecin s’engage à voir plus de patients. Depuis 2019, 3 300 assistants médicaux ont été recrutés par des médecins. Et ce n’est qu’un début. Le gouvernement espère élargir ce dispositif. TF1 | Reportage C. Bayle, S. Fortin