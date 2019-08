Assomption 2019 : Lourdes accueille de nombreux pèlerins et visiteurs

Cette année 2019, plus de 20 000 pèlerins, dont 800 handicapés et malades, sont attendus à la messe de l'Assomption à Lourdes. Ils ont débuté la célébration dans la soirée du 14 août, avec une longue marche et des lanternes à la main. Dès l'aurore, ils se sont rendus à la grotte malgré la pluie. En effet, le 15 août est un rendez-vous incontournable pour les chrétiens venus du monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.