Assomption : les traditionnels pardons en Bretagne

La procession est plus que centenaire et le rite immuable. Autour de la chapelle Notre-Dame de la Joie, c'est Marie, la protectrice de la mer et des marins, qui est honorée ici chaque année. Les nombreux touristes présents, ce lundi matin, sont particulièrement sensibles à cette bénédiction : "C'est quand même un peuple qui vit encore beaucoup de la pêche", "J'avais déjà découvert cette chapelle il y a deux ans et quand j'ai vu que ça se passait ici, j'avais encore plus envie de venir". Dance ce cadre enchanteur, messe, bénédiction et processions s'enchaînent sous les couleurs chatoyantes des bannières. Elles restent indissociables du pardon. Si autrefois, elles étaient brodées en soie, maintenant, elles sont faites en laine. Le fil doré par contre est toujours là, un hommage à l'océan. Pour cause, c'est toujours lui qui rythme la vie sociale ici. Le pays Bigouden reste en effet la place forte de la pêche artisanale dans l'Hexagone. C'est donc sans surprise que les célébrations et les recueillements ont eu lieu autour de cet océan qui donne souvent, mais qui reprend aussi parfois. TF1 | Reportage B. Boisrobert, A. Janssens