Assurance au kilomètre, la bonne affaire ?

Philippe a été cadre commercial durant trente ans. Il a donc multiplié les kilomètres, mais beaucoup moins depuis qu'il est en retraite. Pour faire des économies, il a souscrit une assurance auto adaptée au nombre de kilomètres parcourus avec les mêmes garanties et sans aucun regret. "J'étais surpris de la différence de prix qui était de l'ordre de 50%", a-t-il confié. Chaque année, il doit juste envoyer un relevé de son compteur pour réajuster son contrat. Tous les assureurs proposent aujourd'hui ce type de contrat pour les conducteurs parcourant de 4 000 à 25 000 kilomètres maximum par an. Mais c'est toujours plus intéressant pour les petits rouleurs. "On va plutôt être sur des personnes qui parcourent moins de 10 000 kilomètres par an. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de néo-assureurs qui arrivent aussi sur le marché avec une nouvelle proposition", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Évidemment, le tarif du contrat auto au kilomètre est fixé selon le profil du conducteur ou sa région d'origine. La différence avec un contrat classique peut varier de 10% à 50%. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse, E. Spertino