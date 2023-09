Assurance au kilomètre, une bonne affaire ?

Pour son assurance auto, Florian a trouvé le moyen d'économiser. Il a 30 euros de moins sur la facture. Ce cadre fait en moyenne 8 000 kilomètres par an. Alors, il n’est pas question de payer plus que ce dont il a besoin. Il a choisi une assurance au kilomètre près. L'assurance auto au kilomètre près vous intéresse. Alors, pourquoi ne pas changer d'offre ? Nous avons comparé les prix. Pour une citadine, avec le même profil de conducteur pour une garantie au tiers, le prix le plus bas pour l'assurance au kilomètre est de 21 euros par mois, compté 36 euros en moyenne pour une assurance classique. Mais pour bénéficier de ces tarifs très avantageux, la condition est de rouler moins de 10 000 kilomètres par an. Il faut aussi bien respecter le kilométrage prévu. Si vous le dépassez, il peut y avoir des conséquences. Et dans le pire des cas, il peut même résilier votre contrat. C’est une offre intéressante donc, à condition de garder l’œil sur le compteur kilométrique et de déclarer rapidement à votre assureur le moindre dépassement. TF1 | Reportage D. Mourgues, L. Foesser Eckert