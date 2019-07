Assurance auto : des différences de prix importantes selon les régions

Nos véhicules ont besoin d'être assurés pour pouvoir circuler. Selon une étude d'un comparateur d'assurance auto, les tarifs peuvent varier d'une région à l'autre. L'écart peut même s'élever à plusieurs centaines d'euros. Les prix les moins chers se retrouvent dans le département des Deux-Sèvres tandis que les assurances auto les plus coûteuses sont celles du Bouches-du-Rhône. Comment expliquer ces différences de prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.