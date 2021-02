Assurance auto : pas de hausse en 2021 mais de grandes disparités de tarifs

Les prix du gaz, de l'électricité, du péage, et même des timbres sont en hausse. Mais voici enfin une bonne nouvelle : l'assurance auto n'augmentera pas en 2021. La raison est simple : avec les restrictions sanitaires, il y a eu moins de voitures sur les routes en 2020. Par conséquent, durant le premier confinement, les accidents ont baissé de 75% permettant aux assureurs d'économiser deux milliards d'euros l'année dernière. En moyenne, il faut dépenser 611 euros par an pour une assurance auto, avec tout de même de grandes disparités dans l'Hexagone. Les Bretons payent 508 euros. Les Corses, eux, déboursent 732 euros, juste devant les Franciliens à 690 euros. Tout est une question de risque. C'est ce qu'a expliqué Olivier Moustacakis, un comparateur d'assurance. Le risque d'accident est élevé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse et en région parisienne. Il faut également tenir compte du risque de vandalismes et de vols de voitures.