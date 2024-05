Assurance chômage : des règles encore plus strictes

Les futurs demandeurs d'emploi en savent aujourd'hui un peu plus sur les nouvelles règles qui leur seront appliquées. Principale mesure : un durcissement des conditions d'allocation. Pour pouvoir percevoir des indemnités, il faut aujourd'hui travailler au moins 6 mois durant les 24 derniers mois. Bientôt, il faudra travailler 8 mois durant les 20 derniers. Et ce n'est pas tout, la durée d'indemnisation pourrait aussi être réduite en fonction du taux d'emploi national. Plus ce taux est bas, moins l'indemnisation sera longue. La nouvelle règle : si le taux de chômage est en dessous de 6,5%, la durée d'indemnisation baisserait de 25%. Avec ces mesures, le gouvernement espère faire des économies, alors même que l'assurance chômage est excédentaire depuis plusieurs années. En 2023, 1,6 milliard d'euros. Cette année, plus d'un milliard. Concernant les seniors, si les plus de 57 ans retrouvent un emploi, ils pourront conserver leur allocation chômage en plus de leurs nouveaux salaires. TF1 | Reportage N. Robertson, C. Casanova, C. Nieulac