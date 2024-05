Assurance chômage : la France plus généreuse que ses voisins ?

Pour certains, les indemnisations sont trop généreuses. Pour d'autres, pas assez. "Je pense qu'en France, on n'est pas mal loti par rapport à d'autres pays", nous confie une passante. C'est de moins en moins vrai. Avec la réforme à venir, la durée d'indemnisation passera en France à quinze mois maximum. À titre d'exemple, elle est de 24 mois en Italie, illimitée en Belgique, et douze mois en Allemagne. Pour toucher le chômage encore faut-il avoir travaillé assez longtemps. En France, il faudra bientôt avoir été en activité durant au moins huit mois sur les 20 derniers mois, c'est seulement trois mois d'activité en Italie, douze en Allemagne ou en Belgique, et à chaque fois sur une période plus longue. L'idée du gouvernement, un régime plus strict afin de faire travailler davantage les Français et de s'approcher du plein-emploi. Le montant des indemnisations restera inchangé en France. Nous sommes plutôt sur le même niveau que nos voisins européens. L'année dernière, un demandeur d'emploi a touché en moyenne 1 033 euros par mois. TF1 | Reportage M. Poissonnet, A. Silberman