Assurance-chômage : les changements qui entrent en vigueur le 1er novembre

La réforme de l'assurance-chômage, qui entre en vigueur le 1er novembre 2019, ouvre des droits aux indépendants comme aux artisans. Les démissionnaires pourront également toucher le chômage s'ils quittent l'entreprise avec cinq ans d'ancienneté ainsi qu'un projet professionnel solide. Pour bénéficier de l'indemnisation, il ne faudra plus travailler quatre mois minimum sur les 28 derniers mois, mais six mois en deux ans. Qu'en est-il des perdants de cette réforme ?