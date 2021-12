Assurance chômage : les nouvelles règles entrent en vigueur

Parmi les grands changements dans la réforme de l'assurance chômage figure la durée de cotisation. Jusqu'à présent, il fallait travailler quatre mois durant les deux dernières années pour bénéficier du chômage. A partir de ce mercredi, cela passe à six mois. Les conditions sont durcies. Il y a aussi du changement pour les plus hauts salaires. Il concerne ceux qui gagnent plus de 4 500 euros brut par mois. Une fois au chômage, leurs allocations vont être dégressives un peu plus tôt. Cela signifie qu'après sept mois de chômage, elles vont baisser de 30% alors qu'avant, cela n'arrivait qu'au bout de neuf mois de chômage. Qui est concerné et à partir de quand ? La réponse : toutes les personnes qui se retrouvent au chômage ou terminent un contrat de travail à partir de ce mercredi. Si vous étiez déjà chômeur, vous n'êtes pas concerné par ce nouveau mode de calcul moins généreux. Selon les estimations de l'Unédic, ce serait un manque à gagner pour 475 000 demandeurs d'emploi dans l'année à venir. A noter également qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif. A. MAYER