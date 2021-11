Assurance emprunteur : ce qui pourrait changer

Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous devez prendre une assurance emprunteur. Neuf fois sur dix, vous la souscrivez auprès de la banque qui vous fait crédit. Changer d'assurance est pourtant possible dès la première année ou à chaque date d'anniversaire, mais vous êtes peu nombreux à le faire. "Je n'étais même pas au courant qu'on pouvait renégocier ailleurs qu'à la banque son assurance", confie une passante. Faire jouer la concurrence peut en effet permettre de faire des économies considérables. Prenons par exemple un célibataire de 30 ans empruntant seul 150 000 euros pendant 25 ans au taux de 1,30%. Il payera à sa banque 585 euros de crédit et 43 euros d'assurance par mois. Au total, son assurance emprunteur lui coûtera 12 750 euros. En revanche, s'il se tourne vers la concurrence, son crédit ne change pas mais son assurance passe cette fois à quinze euros par mois, soit 4 500 euros au total, presque trois fois moins cher. Selon une entreprise de courtiers en ligne, les assurances offrent exactement les mêmes garanties et la même protection. TF1 | Reportage A. Barth, N. Yildiz Bednarick, T. Acket