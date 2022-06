Assurance emprunteur : des règles plus souples entrent en vigueur

Il y a quatre ans, Jean-Hugues a acheté un appartement à 100 000 euros. Un crédit sur quinze ans avec une assurance emprunteur obligatoire. En changeant de compagnie, il a réalisé 8 000 euros d'économie. Mais pour cela, il a fallu résilier son ancien contrat à la date d'anniversaire, envoyer un courrier recommandé deux mois en avance, des démarches fastidieuses. Dès mercredi, tout est simplifié. Pour tout nouvel emprunt, il sera possible de changer d'assurance à tout moment en prévenant sa compagnie par un simple courrier. Une nouvelle règle qui ravit les emprunteurs : "c'est, mieux parce qu'en général la banque vous fait un tarif un peu plus élevé et c'est toujours mieux de pouvoir comparer". Ainsi, un jeune couple qui rembourse son crédit depuis cinq ans pourra économiser 13 000 euros. Sur le marché, il existe une centaine d'offres. Pour les associations de consommateurs, c'est enfin l'occasion de faire jouer la concurrence. Dès le 1er septembre, la nouvelle disposition sera étendue. Changer d'assurance emprunteur sera possible pour tous les propriétaires, et ce, quelle que soit la date où le prêt a été signé. TF1 | P. Ninine, T. Lagoutte, J. Bervilee