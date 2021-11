Assurance emprunteur : le Crédit Mutuel supprime le questionnaire santé pour ses clients fidèles

Obtenir un prêt bancaire pour sa résidence principale commence toujours par un questionnaire qui vous oblige à dévoiler les détails intimes de votre santé. Stress, diabète, cancer... toutes les pathologies y passent. Une procédure que les Français trouvent discriminatoire et irrespectueux des données de santé normalement non divulguables. Alors à partir du 1er décembre, la banque Crédit Mutuel va supprimer purement et simplement ce questionnaire pour ses clients fidèles. Fini donc les fameuses surprimes dont le montant rendait pour certains impossibles l'accès à la propriété. En effet, cela pouvait représenter jusqu'à 6 000 euros sur la durée du prêt, selon le directeur général de la banque. Alors pourquoi le Crédit Mutuel a-t-il pris cette décision ? Selon Gérald Loobuyck, courtier, c'était le seul moyen pour la banque de conserver ses clients qui avaient de plus en plus tendance à être moins fidèles. D'autant plus qu'un projet de loi doit permettre aux consommateurs de changer d'assurance-emprunteur à tout moment sans attendre la date d'anniversaire de son contrat. En conséquence, certaines banques pourraient perdre une partie de leur clientèle.