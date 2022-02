Assurance-emprunteur : tout devient plus simple

Changer d’assurance emprunteur, une pratique pas encore ancrée dans vos habitudes. Il faut dire que les règles sont complexes. Aujourd’hui, pour changer, c’est quand vous le voulez pendant la première année. Ensuite, c’est uniquement possible à la date d'anniversaire du prêt. Bientôt, le changement devrait pouvoir se faire à tout moment. Ce sont les banques qui contrôlent 88% du marché. Aller voir ailleurs pour payer moins cher, c’est ce qu’a fait Bruno Dilek. Il nous explique que ça n’a pas été facile. Il a fallu quatre mois d’attente et 25 échanges de mails, mais ça vaut le coup. On fait, depuis quatre mois maintenant, 40 euros d’économie par mois, affirme-t-il. En ajoutant ensuite qu’avec un prêt de 25 ans, ça fait 12 000 euros d’économie. Autre changement attendu : la fin du questionnaire médical pour les moins de 60 ans qui empruntent moins de 200 000 euros. Selon les pathologies, l’assurance peut coûter jusqu’à dix fois plus cher. Autant de nouvelles règles qui devraient entrer en vigueur au plus tard en septembre prochain. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.Y. May, N. Bednarick