Assurance habitation : des tarifs très variables d’une région à l’autre

Assurer sa maison ou son appartement est une dépense qui varie du simple au double si l'on écoute les personnes interrogées. Or, il faut savoir que le prix dépend de la surface de votre logement. A Orléans (Loiret), le tarif est moins cher pour les petits appartements. Celui de Jade, une étudiante, s'élève par exemple à 120 euros par an. Elle est toutefois locataire, ce qui lui permet de partager le prix de l'assurance habitation avec son propriétaire. A l'inverse, dans un village situé à quelques kilomètres, une mère de famille est propriétaire d'une maison de 120 m². Le prix de son assurance s'élève à 430 euros mais couvre ses biens de valeur. Au-delà de la surface et des biens assurés, les prix de l'assurance varient aussi en fonction des régions. Hormis la Corse, où les données manquent pour établir une moyenne, c'est en Bretagne que vous payez le moins cher avec 142 euros par an. Le tarif est moins élevé qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses 169 euros annuels à cause des inondations à répétition. Quelle est la technique pour faire des économies ?