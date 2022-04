Assurance habitation en Occitanie : + 40% en dix ans

Le prélèvement annuel pour assurer son appartement de 50 mètres carrés est de 147 euros. Il n'y a rien de perturbant, si ce n'est que l'an dernier, une habitante payait 27 euros de moins. "J'aurais aimé me rendre compte avant. C'est vrai que ce sont des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention au quotidien", témoigne-t-elle. Pour cause, il y aurait davantage de cambriolages et de catastrophes climatiques. Voilà ce qui expliquerait qu'en Occitanie, l'assurance habitation a augmenté en moyenne de 40% en dix ans. Et cette augmentation, elle passe souvent inaperçue. "C'est un peu mélangé dans toutes les assurances de ma banque. Du coup, j'ai pas du tout de visibilité sur le montant exact", témoigne une habitante. Pour leur maison avec cinq chambres, certains paient plus de 700 euros par an. Et pour les années précédentes, les échéanciers ont disparu. Alors que faire, si ce n'est que des infidélités à son assureur, à condition d'avoir signé son contrat depuis plus d'un an. Attention aussi aux doublons, ne pas souscrire plusieurs assurances pour le même risque. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier