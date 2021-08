Assurance scolaire : ce qu'il faut savoir

L'assurance scolaire n'est pas obligatoire pour qu'un enfant aille à l'école, notamment pour toutes les activités inscrites sur son emploi du temps : la classe, la récréation et le sport. Mais il y a une nuance. Si l'enfant déjeune à la cantine, l'assurance devient obligatoire et c'est pareil durant les sorties scolaires facultatives, les classes vertes et durant les activités extra-scolaires. Pour bien la choisir, il faut se renseigner sur ce que couvre l'assurance responsabilité civile ou habitation pour éviter de faire doublon. Elles peuvent suffire, mais pas toujours. L'assurance habitation couvre par exemple les dommages que votre enfant peut causer à quelqu'un d'autre, mais pas ce qu'il pourrait subir lui-même. Sinon, on peut toujours en souscrire une auprès de l'association des parents d'élèves de son école ou auprès d'un assureur. Quant au prix, elle coûte entre 10 et 40 euros par an et par enfant. Tout dépend en effet des options et il y en a beaucoup, comme les cas de cyberharcèlement, de raquette ou même de casse d'instruments de musique.