Assurance-vie : comment faire le bon choix

C'est le placement financier pour lequel les Français épargnent le plus d'argent. Nous ne parlons pas du livret A, mais de l'assurance-vie. Vous êtes nombreux à la trouver très avantageuse. L'assurance-vie permet, en effet, de se constituer un capital à long terme. Car, contrairement au livret A plafonné à 22 950 euros, les versements de l'assurance-vie ne sont pas limités. Mais comment choisir parmi plusieurs centaines de contrats ? Pour éviter les mésaventures, cette association de consommateurs vient de lancer un comparateur d'assurance-vie indépendant. Premier conseil : attention aux frais, notamment les frais de dépôt et de gestion. Regardez si le placement est risqué ou non et vérifiez le taux d'intérêt proposé. En moyenne, il est de 2,6 %. L'assurance-vie est donc redevenue intéressante par rapport à l'inflation (2,2 %). Toutefois, cela cache des disparités très importantes, allant de 1,7 % jusqu'à 4,9 %. En cas de mauvais choix, sachez qu'il est possible de résilier en quelques clics. TF1 | Reportage V. Dépret, K. Gaignoux