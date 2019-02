Assurance-vie : des rendements inférieurs à l'inflation

Les contrats d'assurance-vie ne rapporteraient plus rien aux épargnants. Pire encore, ils leur feraient perdre de l'argent. L'association de consommateurs CLCV alerte sur les rendements très faibles de ce placement préféré des Français. En 2018, la rémunération des fonds en euros était en moyenne de 1,7% alors que l'inflation, elle, s'élèvait à 1,8%. A combien doit se chiffrer le rendement de l'assurance-vie pour ne pas perdre en pouvoir d'achat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.