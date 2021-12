Assurances : ces milliards que les Français ne réclament pas

À peine un mois après son installation, le chauffe-eau d'Emmanuelle explose. La jeune femme tente alors de faire jouer son assurance, et là, ça devient compliqué. "Mon assurance disait que c'était probablement un problème d'usage et que de ce fait, c'était ma responsabilité si j'avais mis trop de pression ou pas assez", raconte-t-elle. Pour faire aboutir son dossier, Emmanuelle a dû faire appel à un site spécialisé dans les médiations assureur-assuré. Elle a ainsi pu se faire rembourser, mais quatre Français sur dix abandonnent trop souvent et renoncent. Ils sont effrayés par la lourdeur administrative ou n'ont pas lu leur contrat. Parfois, certains assurés passent à côté de remboursements auxquels ils ont droit. Pire encore, près d'un Français sur deux ne sollicite pas son assureur pour les petits dégâts du quotidien, pourtant inclus dans leur contrat. Paradoxalement, ces petits tracas sont souvent pris en charge par l'assurance de notre carte de crédit ou les extensions de garantie. Nous sommes parfois beaucoup plus couverts que nous ne le pensons. TF1 | Reportage C. Chapel, T. Marquez, N. Yildiz Bednarick