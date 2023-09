Assurances : ces options inutiles qui coûtent cher

Il y a quelques mois, Justine a fait le tri dans ses assurances. Supprimer les options, changer de compagnie en rentrant dans les détails, cette cheffe de publicité a économisé 70 euros par mois. Il est difficile d'être aussi attentif que Justine. Il est préférable de faire un point régulier avec votre assureur. Un bon moyen de faire des économies est de regarder de plus près votre assurance auto. "Si une cliente utilisait peu son véhicule, on lui aurait préconisé un forfait 5 000 kilomètres par an, plutôt qu'un forfait illimité. Ça lui fait gagner près de 40%", dit Alexandre Bouquerod, agent général d'assurances. Trois cent euros sont économisés par an pour cette cliente. Et si elle fait moins de 5 000 kilomètres, son assureur lui rembourse la différence. En moyenne, l'assurance maison coûte 273 euros par an et contient parfois des doublons avec vos autres assurances, par exemple, la protection juridique. Ces économies sont à ne pas négliger. Auto, habitation, santé : le montant de ces assurances pourrait augmenter l'année prochaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand