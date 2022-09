Assurances : comment limiter la hausse des tarifs ?

Dans les rues de Brest (Finistère) ce mardi matin, c'est la déception. Pas de gel de tarifs annoncé pour les assurances automobile et habitation, il y aura bien une augmentation. "Tout augmente, y compris l'assurance et les salaires n'augmentent pas. C'est extrêmement handicapant", se plaint un passant. Le gouvernement a tout de même obtenu un geste des compagnies. En 2022 et 2023, la hausse des primes d'assurance ne pourra pas excéder l'inflation. Elle est actuellement à 5,9%. Les entreprises ont été confrontées à une hausse du coût des matériaux et des pièces détachées. L'année a aussi été marquée par de multiples évènements climatiques engendrant un record de sinistres. Alors, pour un assureur, le geste est loin d'être anecdotique. Autre coup de pouce pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans : un chèque de 100 euros leur sera attribué pour payer leur assurance automobile. Pour Elian, 23 ans, c'est la bonne nouvelle de la journée. Les assureurs s'engagent aussi à proposer des offres attractives avec, pour certains contrats, des gels de tarifs à la clé. TF1 | Reportage M. Pirckehr, L. Larvor