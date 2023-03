Assurances, des centaines de clients trop prélevés

Des clients d'un spécialiste de l'assurance pour smartphones et ordinateurs sont en colère. Des sommes ont été prélevées à plusieurs reprises sur leur compte, sans leur consentement. Le préjudice se chiffre en millier d'euros et il arrive même qu'ils ne puissent pas résilier leur contrat. Ils nous racontent tous la même chose : ils ont acheté un ordinateur, un téléphone qu'ils veulent assurer. Un contrat souscrit et des prélèvements sur le compte qui se multiplient au bout de quelques mois. Des prélèvements qui ne correspondent pas à l'accord qui a été signé. L'entreprise qu'ils pointent du doigt, c'est Indexia, l'un des leaders de l'assurance en Europe, dont le siège est à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. La société a été épinglée en 2019 par la répression des fraudes. Son directeur, que nous avons joint, reconnaît des erreurs. Certains clients disent avoir tenté plusieurs fois de résilier leur contrat. Près de 300 clients en colère demandent réparation, en vain. Le groupe devra répondre devant le tribunal correctionnel de Paris le 3 avril prochain. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell, A. Cerrone