Assurances habitation : une hausse inégale selon les régions

Près de 300 euros par an, c'est ce que paie cette Toulousaine pour assurer son logement. Elle le constate chaque mois. "Vu le peu qu'on gagne, ça me paraît beaucoup", confie-t-elle. En Occitanie, les tarifs des assurances habitation ont augmenté de près de 40% en dix ans, du jamais-vu. C'est désormais la région la plus chère du pays. Les raisons : la sécheresse et les cambriolages qui sont toujours plus nombreux. Cette année, le tarif d'assurance habitation d'Anthony frôle les 400 euros. Dans le pays, les prix ont augmenté de 5% cette année. En moyenne, vous payez 227 euros par an pour assurer votre logement. Notons qu'ils grimpent en Occitanie, en région PACA et en Île-de-France. Comment expliquer une telle hausse ? Les épisodes de grêle, de sécheresse et d'inondation ont coûté dix milliards d'euros aux compagnies d'assurance l'an dernier. En conséquence, c'est votre facture qui s'alourdit. Pour la faire baisser, il y a une solution : faire jouer la concurrence. TF1 | Reportage M. Berringer, S. Petit, M. Laradet