Assurances : le démarchage téléphonique mieux encadré

Ces appels surviennent à tout instant et lorsque vous décrochez, c'est déjà trop tard. Les démarchages téléphoniques empoisonnent la vie des consommateurs. Et peu importe votre façon de réagir, ils sont tenaces et insistants pour vous convaincre. Derrière ces appels se cachent des plateformes téléphoniques qui cherchent à obtenir votre consentement pour souscrire un contrat, très souvent une assurance. Et pour cela, ils sont prêts à tout. "Le démarchage pour vendre des contrats d'assurance avait une particularité. Un 'oui' à l'oral suffisait à souscrire le contrat, ce dont les consommateurs n'avaient aucune idée", explique Olivier Gayraud, juriste. Face à l'augmentation du nombre de plaintes, la loi va mieux protéger les consommateurs. Désormais, l'opérateur devra recueillir un accord explicite avant de poursuivre la conversation, accorder un délai de 24 heures avant de souscrire à un contrat, enfin, le consentement ne sera plus verbal mais écrit. Autant de mesures qui visent à mettre fin à des pratiques frauduleuses qui s'apparentent à de la vente forcée. Et pour chaque appel qui ne respecterait pas ces règles, la compagnie d'assurance risque 1 500 euro d'amende. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Poizeuil