Astérix et Tintin traduits en breton !

Ces quinze dernières années, 44 BD ont été publiées en breton, essentiellement des traductions. Celles-ci permettent aux enfants non seulement de comprendre la langue bretonne, mais aussi de la faire vivre. Derrière ces bandes-dessinées se cachent le travail de maisons d'édition associatives. Traducteur d'ouvrage en breton depuis plus de 20 ans, Arnaud Elégoët, responsable de la maison d'édition Bannoù Heol, nous raconte comment il est tombé dedans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.